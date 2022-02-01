Son dakika: Galatasaray, Erick Pulgar’ın da transferini bitirdi

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Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent’in takımın başına geçer geçmez ilk sıraya yazdığı 6 numara transferini de bitirdi.

Sarı kırmızılılar bir süredir Fiorentina ile görüşmelerini sürdürdüğü Şilili ön libero Erick Pulgar’ın transferinde de mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi ile el sıkışılmasının ardından Pulgar da ikna edilirken, oyuncunun bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

82 MAÇTA 8 GOL, 12 ASiST

Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için Fiorentina’ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Sadece bu sezonun geri kalan kısmındaki ücretini karşılayacak. 2019-20 sezonu öncesinde 12.3 milyon Euro bonservisle Bologna’dan Fiorentina’ya transfer olan Eric Pulgar 3.5 sezonda Mor Menekşeler ile 82 resmi maça çıkarken; 8 gol, 12 asistle 20 gole direkt katkı verdi.

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Bu sezon ise 6’sı Serie A, 2’si İtalya Kupası’nda olmak üzere 8 maça çıkan Erick Pulgar’ın 1 asisti bulunuyor.