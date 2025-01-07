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Son dakika: Galatasaray, Eren Elmalı transferinde mutlu sona çok yakın!

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#TRANSFER#GALATASARAY#Eren Elmalı
Son dakika: Galatasaray, Eren Elmalı transferinde mutlu sona çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:45

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı ve kulübü ile anlaşmaya varmak üzere...

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Türkiye'de 13 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemine hareketli bir giriş yapması beklenen sarı - kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY ANLAŞMAK ÜZERE

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Eren Elmalı transferi için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşmak üzere.

Son dakika: Galatasaray, Eren Elmalı transferinde mutlu sona çok yakın

Öte yandan Galatasaray'ın Eren Elmalı için 3-4 milyon bandında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

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Daha önce sarı - kırmızılıların Kerem Demirbay'a karşılık Eren Elmalı'yı istediği ve takas teklifinde bulunduğu iddia edilmiş ancak Trabzonspor'un bu plana sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Elmalı, 1 asist yaptı ve 1592 dakika sahada kaldı.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Eren Elmalı

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