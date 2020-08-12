Son Dakika | Galatasaray, Emre Kılınç transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir transfer daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Kılınç, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı

İŞTE EMRE KILINÇ'IN İLK SÖZLERİ

"Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da olmak, Galatasaray’ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay

"SÖZ VERMİŞTİM"

"Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray’dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."

MUSTAFA CENGİZ: "SÖZÜNÜ TUTTU"

Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "EVLAT BÖYLE YETİŞTİRİLİR"

Emre’ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi… ‘Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray’a yapar mıyım?’ dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre’ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre’nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir

FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ

2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre Kılınç tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtmişti.