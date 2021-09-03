Son Dakika: Galatasaray, Emre Akbaba'yı eski kulübüne kiraladı - Transfer haberleri

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, son olarak Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiralarken takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırıyor.

Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Galatasaray, bazı futbolcularını da kiralık olarak gönderip takımda yer açıyor.

TALİHSİZ SAKATLIKLAR YAŞADI

2018 yılında büyük umutlarla Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ancak geçirdiği talihsiz sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Emre Akbaba da kiralık olarak giden isimlerin arasında katıldı.

ESKİ TAKIMINA KİRALANDI

2021'de sözleşmesi bitmesine karşın sezon başında yeni mukavele imzalanan Emre Akbaba, eski kulübü Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Milli futbolcunun menajeri ve Akdeniz ekibi, 3 gündür transfer için görüşmelerini sürdürürken anlaşma sağlandı.

TERİM ONAYLADI, TRANSFER TAMAMLANDI

Teknik Direktör Fatih Terim'in onay vermesiyle Galatasaray ve Alanyaspor takımları oyuncunun geçici transferi konusunda anlaştı.

Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.

GALATASARAY'LA 73 MAÇTA GÖREV ALDI

Sarı kırmızılı formayla 3 sezonda 73 maçta görev alabilen Emre, 14 gol atıp 8 de asist katkısında bulundu.

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