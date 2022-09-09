Son Dakika: Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferini açıkladı

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Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu. Adana ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 500 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca sarı-kırmızılılar sonraki satıştan %50 pay alacaklarını ve transfer öncelik haklarının olduğunu da bildirdi.

Adana Demirspor da Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ADANA DEMİRSPOR GULBRANDSEN'İ DE DUYURDU

Emre Akbaba'yı transfer eden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübümüz, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2⃣ yıllık sözleşme imzalamıştır.