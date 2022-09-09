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Son Dakika: Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Emre Akbaba#Adana Demirspor
Son Dakika: Galatasaray, Emre Akbabanın Adana Demirspora transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 00:41

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. Emre Akbaba'yı alan Adana Demirspor, Gulbrandsen'i de kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu. Adana ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 500 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca sarı-kırmızılılar sonraki satıştan %50 pay alacaklarını ve transfer öncelik haklarının olduğunu da bildirdi.

Adana Demirspor da Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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ADANA DEMİRSPOR GULBRANDSEN'İ DE DUYURDU

Emre Akbaba'yı transfer eden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübümüz, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2⃣ yıllık sözleşme imzalamıştır.

Son Dakika: Galatasaray, Emre Akbabanın Adana Demirspora transferini açıkladı

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#Transfer#Emre Akbaba#Adana Demirspor

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