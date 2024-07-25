Son dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini açıkladı!

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde de gaza bastı.

Şampiyonluk unvanını korumak isteyen sarı - kırmızılılar, bir süredir sağ bek pozisyonu için girişimlerde bulunuyordu.

Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

HER İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

FC Kophenhag’da 100’ün üstünde maça çıkan, iki şampiyonluk yaşayan genç oyuncu, hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabiliyor.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 45 resmi maça çıkan Jelert, 1 asist yapma başarısı gösterdi.