×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#TRANSFER#Elias Jelert
Son dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 15:58

Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde de gaza bastı.

Şampiyonluk unvanını korumak isteyen sarı - kırmızılılar, bir süredir sağ bek pozisyonu için girişimlerde bulunuyordu.

Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın yeni sezon planında bulunmayan Kazımcan Karataşın yeni adresi Rusya olduGalatasaray'ın yeni sezon planında bulunmayan Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Rusya oldu!Haberi Görüntüle

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Son dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini açıkladı

HER İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

FC Kophenhag’da 100’ün üstünde maça çıkan, iki şampiyonluk yaşayan genç oyuncu, hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabiliyor.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 45 resmi maça çıkan Jelert, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#TRANSFER#Elias Jelert

BAKMADAN GEÇME!