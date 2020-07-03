Son Dakika | Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor!

Galatasaray'da sezon sonu bitecek olan Mariano'nun alternatifi bulundu.

Yunan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına anlaştı.

Haberde; Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi