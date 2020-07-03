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Son Dakika | Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor!
Galatasaray'ın Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Galatasaray'da sezon sonu bitecek olan Mariano'nun alternatifi bulundu.
Yunan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına anlaştı.
Haberde; Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi
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