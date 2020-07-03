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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 18:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor!

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Son Dakika | Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor!
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Galatasaray'ın Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray'da sezon sonu bitecek olan Mariano'nun alternatifi bulundu.

Yunan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına anlaştı.

Haberde; Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi

Son Dakika | Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor

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