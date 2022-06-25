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Son dakika: Galatasaray Efecan Karaca'yı istedi! Alanyaspor'un bonservis talebi sonrası transferden vazgeçti

#Transfer#Galatasaray#Efecan Karaca
Son dakika: Galatasaray Efecan Karacayı istedi Alanyasporun bonservis talebi sonrası transferden vazgeçti
Ali Naci Küçük

Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerini hazırlamaya hazırlanıyor. Öte yandan Sarı-kırmızılı takım Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı istedi ancak gelen yüksek bonservis talebi sonrasında transferden vazgeçti.

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Galatasaray'da kötü geçen sezon sonrası başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın ardından başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırıp Okan Buruk'u takımın başına getirmişti.

Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray, bu iki oyuncunun transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakçı bonservisiyle, Kazımcan Karataş ise 2 yıllık kiralık şekilde Sarı-kırmızılı takıma katılacak.

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GALATASARAY EFECAN KARACA'YI İSTEDİ

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Efecan Karaca'yı istedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan için 2 milyon dolar bonservis bedeli talep etti. 32 yaşındaki Efecan için bu bonservis bedelini fazla bulan Galatasaray transferden vazgeçti.

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Galatasaray altyapısından yetişen Efecan, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyordu ancak iki kulüp arasındaki görüşme sonrası transfer gerçekleşmedi.

Efecan Karaca geçen sezon Alanyaspor formasıyla 39 maça çıkmış, 6 gol atıp 15 asist yapmıştı.

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#Transfer#Galatasaray#Efecan Karaca

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