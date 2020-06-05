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Son Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'
Galatasaray Spor Kulübü, Eurocup’tan ayrıldığını, gelecek sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Türk basketboluna, kurulduğu günden bu yana hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün, 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."
Detaylar birazdan...
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