MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'
GeriBasketbol Son Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 05.06.2020 - 20:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Spor Kulübü, Eurocup’tan ayrıldığını, gelecek sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Türk basketboluna, kurulduğu günden bu yana hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün, 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Son Dakika | Galatasaray duyurdu: FIBA Şampiyonlar Liginde oynayacağız
Son Dakika | Galatasaray duyurdu: 'FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız'

Detaylar birazdan...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle