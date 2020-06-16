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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray doktoru Yener İnce'den şaşırtan Muslera açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray doktoru Yener İnce'den şaşırtan Muslera açıklaması

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Son dakika | Galatasaray doktoru Yener İnce'den şaşırtan Muslera açıklaması
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera ile ilgili konuştu. İnce, Muslera için "Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Yener İnce'nin Muslera ile ilgili sözleri...

"Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslerada da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz"

 "Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20lerde bence. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek"

Son dakika | Galatasaray doktoru Yener İnceden şaşırtan Muslera açıklaması

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