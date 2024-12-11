Son Dakika: Galatasaray doktoru açıkladı: Barış Alper Yılmaz sürprizi! 'Trabzonspor maçında...'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkların durumu merak konusu olurken Kulüp Doktoru Yener İnce, son idman öncesi bilgileri paylaştı.

İnce, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Malmö maçında forma giyemeyecek Barış Alper'in durumu hakkında da konuştu.

Yener İnce, golcü futbolcu Osimhen ile ilgili "Geçen sefer ki değil karşı ayağının adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey. Öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil, ancak zaman ihtiyacımız var." dedi.

İnce Jakobs'un durumu hakkında "Jakobs ile ilgili hiç süre vermeyeceğiz demiştik. Aşil tendonunun kasığın içinde devam eden kısmında yırtık var. Sıradan bir sakatlık değil. Tekrarlama riski var. Şu an çok iyi durumda ama maç performansını görebilmemiz için saha çalışmalarının devam etmesi lazım. Gidişata bakacağız." ifadelerini kullandı.

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TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI? 'BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM'

Sivasspor maçında Manaj'ın sert darbesinin ardından sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili konuşan İnce, "Hepiniz gördünüz. Bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çaprazda total yırtıktan korktuk. Ama basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi mi gerilme var. Malmö maçında olmayacak. Maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken." dedi.

Kulüp doktoru, Abdülkerim Bardakcı için ise "Olağandan daha erken bir şekilde fedakarlık ederek ve özel iğnelerle döndürebildik. üst üste gelecek maçların önemi nedeniyle Abdülkerim'i takıma verdik." şeklinde konuştu.

İnce ayrıca Kaan Ayhan'ın saha çalışmalarına başladığını, kısa zamanda takıma döneceğini ifade etti