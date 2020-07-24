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GeriBasketbol Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon transferini duyurdu
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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 19:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon transferini duyurdu

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Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon transferini duyurdu
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı gard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

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