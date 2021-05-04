Son Dakika: Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLANDI

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz ay Arslan'ın corona virüse yakalandığını "Kulübümüzün divan kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ın Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Arslan'a acil şifalar diliyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Türker Arslan kimdir?



6 Eylül 1942 doğumlu olan Türker Arslan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1964 yılları arasında, Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm ve futbol dallarında lisanslı olarak spor yaptı. Sarı kırmızılılarda yönetim kurulu ve sicil kurulu üyeliği görevinde bulundu ve ve Divan Kurulu üyesi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2. Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak görevde bulundu.



Arslan, 2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçildi ve 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü.