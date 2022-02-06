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Son Dakika: Galatasaray, Diagne'yle sözleşmenin geçici için anlaşma sağladı! Gervinho modeli...

#Transfer#Mbaye Diagne#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray, Diagneyle sözleşmenin geçici için anlaşma sağladı Gervinho modeli...

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin geçici feshi için anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüye Gervinho formülü uygulayacak.

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Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarıkırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı. Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray 'da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor 'un Gervinho ile sözleşmesini geçici olarak feshetmesini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, aynı formülü Diagne için uyguladı. Diagne yerine Omar'a lisans çıkartılacak. Santos'ta forma giyen Brezilyalı stoper Robson Reis ise sezon sonu için düşünülüyor.

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#Transfer#Mbaye Diagne#Galatasaray

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