Son Dakika | Galatasaray derken Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe, transferde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı.

YILLIK 12 MİLYON TL

Buna göre Sivasspor'un orta saha oyuncusu sarı lacivertli ekipten yıllık 12 milyon TL kazanacak. Galatasaray'ın 500-750 bin euro civarı imza parası önerdiği Mert Hakan için Fenerbahçe'nin 10 milyon TL imza parası ödeyeceği ifade edildi.

EMRE AKBABA, VEDAT MURİQİ VE MERT HAKAN

Sarı lacivertli kulüp ile oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmeler sonunda her konuda anlaşma sağlanırken resmi imzaların sezonun bitimiyle birlikte atılacağı öğrenildi. Fenerbahçe böylece ezeli rakibi ile girdiği Vedat Muriqi savaşının ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşmış oldu. İki rakip arasında daha önce de Emre Akbaba mücadelesi yaşanmış, oyuncu tercihini sarı kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Twitter'da takipten çıkan Mert Hakan Yandaş'ın bu hamlesinin nedeni de ortaya çıkmış oldu.



Mert Hakan transferinde Florya detayı, menajerinin Galatasaray'a yaptığı öneri ve transfer sürecinin perde arkası yarın Hurriyet Gazetesi ve Spor Arena'da

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