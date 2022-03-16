Son Dakika: Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş için Andre Villas Boas iddiası! Şenol Güneş derken...

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Beşiktaş ’ta derbi mağlubiyeti sonrasında büyük bir hareket yaşandı. Karşılaşmayı Nef Stadı’nda takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması sonrasında stattan ayrılmıştı.

2-1 sona eren mücadelenin ardından yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan’ın, yöneticilerle yaptığı görüşme sonrasında 3 fikrin ön plana çıktığı öğrenildi.

Teknik direktör Önder Karaveli’nin kadro tercihlerinden memnun olmayan yönetimin, ilk olarak alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi’nin kalan 9 maçlık bölümde takımı devralması fikrini ön plana çıkardığı kaydedildi.

Görüşmeler devam edecek

Siyah-Beyazlı idarecilerin ikinci olarak ise Mehmet Ekşi’yi sezon sonuna kadar takımın başına getirip Önder Karaveli’yi de yardımcısı olarak teknik kadroda tutmayı görüştüğü bildirildi. Son olarak idarecilerin, Önder Karaveli’ye cumartesi günü Hatayspor’la oynanacak maçta son bir şans verip sonrasında gelecek Milli arada teknik direktör operasyonunun yapılması fikrini tartıştığı ifade edildi. Saatler süren toplantıdan karar çıkmazken görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

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Şenol Güneş derken Andre Villas Boas...

Önder Karaveli’nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Kayseri mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatıyla daha da hızlandı.

Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın; Daniel Farke ve Andre Villas Boas başta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.

Güneş, teklifleri geri çeviriyor

Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti. Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş’in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş’tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.

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