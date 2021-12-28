Son dakika: Galatasaray-Denizlispor maçına Mostafa Mohamed damgası! İmza sonrası hem gol hem de asist...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısındaki performansıyla Süper Lig'deki performansını hatırlattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre kupa maçında rotasyona gitti ve kadroda 7 değişiklik yaptı. Terim; Nelsson, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, birçok pozisyon bulmasına karşın sadece 1 kez gol sevinci yaşadı ve ilk yarıyı konuk ekip Denizlispor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun oyuna girmesiyle sarı-kırmızılılar geri dönmeyi başardı.

Galatasaray, mücadelenin 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Halil'in golünde asisti yapan Mostafa Mohamed, 50. dakikada sert bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

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İMZA SONRASI HEM GOL HEM ASİST!

Mücadelenin ilk yarısında da birçok pozisyona giren ancak değerlendiremeyen Mohamed, ikinci yarıda 1 dakika içerisinde attığı gol ve yaptığı asistle dikkat çekti. Pazartesi günü Galatasaray'ın bonservisini almasıyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mısırlı golcü, 24 saat sonra gösterdiği performansla takımın en etkili ismi olmayı başardı.

24 yaşındaki Mostafa Mohamed'in maçta 2 topu da direkten döndü.

DENİZLİSPOR'DAN BİR İLK

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Spor Toto 1. Lig ekibi bu sezon bir ilki yaşadı. Bu sezon oynadığı 9 deplasman maçında sadece 5 gol atan Denizlispor, ilk kez bir maçın ilk yarısında 2 gol birden buldu.

ABDÜLKADİR SÜNGER DEVLEŞTİ

Galatasaray'a karşı Denizlispor'un kalesini koruyan Abdulkadir Sünger, takımı elenmesine karşın gösterdiği performansla takımını ayakta tutan isim oldu.

İSMAİL ÇİPE'YE TEPKİ

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe, mücadelenin ilk yarısında yediği goller sonrası taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Denizlispor'un bulduğu gollerde hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, sosyal medyadan İsmail Çipe'ye tepkilerini dile getirdiler.

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FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı. Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı.

Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.