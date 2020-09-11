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GeriFutbol Son Dakika - Galatasaray Celil Yüksel ayrılığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika - Galatasaray Celil Yüksel ayrılığını açıkladı

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Son Dakika - Galatasaray Celil Yüksel ayrılığını açıkladı
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Galatasaray, Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında 1.Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

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Son Dakika - Galatasaray Celil Yüksel ayrılığını açıkladı

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