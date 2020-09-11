Son Dakika - Galatasaray Celil Yüksel ayrılığını açıkladı

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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