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Son dakika: Galatasaray, Carvalho ile Pedro için masada! Fenerbahçe de transfer için devrede

#Galatasaray#Transfer#Carvalho
Son dakika: Galatasaray, Carvalho ile Pedro için masada Fenerbahçe de transfer için devrede
Ali Naci Küçük

Öncelikli hedefi orta saha olan Galatasaray 2 oyuncu için temasları hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’nin de istediği ön libero Carvalho için bugün İspanya’ya giderek Betis’le görüşecek. Prensipte anlaşılan 10 numara Pedro için de Cagliari ile görüşülüp anlaşma zemini aranacak.

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Marcao’nun transferi için hem Sevilla hem de Zenit ile masaya oturacak olan Galatasaray yapacağı takviyeler için de yoğun temasta. İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.

ADA’DAN DA iSTEYEN VAR

William Carvalho’nun transferi için Galatasaray’da idareciler bugün İspanya’ya gidecek. Sarı kırmızılılar, F.Bahçe’nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor.

Yöneticiler oyuncu için Real Betis’le masaya oturacak. Joao Pedro ile de yıllık 2 milyon Euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, Cagliari ile bonservis konusunda anlaşma zemini arayacak.

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#Galatasaray#Transfer#Carvalho

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