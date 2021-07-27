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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde - Transfer haberleri

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Son Dakika: Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde - Transfer haberleri

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Parma ile yollarını ayırması beklenen Hernani ile ilgilendiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki PSV yenilgisinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, art arda yeni isimleri kadrosuna katarken bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı kırmızılılar, İtalya Serie A'dan düşen Parma'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani ile ilgileniyor.

Haberde, oyuncunun Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu belirtilirken Parma ile henüz bir anlaşmaya varılmadığı da aktarıldı.

PARMA FORMASI ALTINDA 69 MAÇA ÇIKTI

Eylül 2020'de Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro bonservisle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 69 resmi maçta 8 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.

 

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