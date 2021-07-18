Son Dakika: Galatasaray bir transferi daha bitirdi! - Transfer haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için prensipte anlaşmaya vardı.
Yeni sezon yapılanması kapsamında Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha bitiriyor.
Hürriyet muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile prensipte anlaştı.
Haberde Berkan Kutlu’nun, salı günü UEFA’ya iletilecek kadrodaki listeye eklenmesinin beklendiği kaydedildi.
2020'den bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen merkez orta saha oyuncusu, 44 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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