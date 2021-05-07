Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın
2020-2021 Sezonu Süper Lig 40. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'de 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluğun kaderini çizecek Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Cüneyt Çakır, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde de düdük çalmıştı. Siyah beyazlılar maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 79'da Josef de Souza ve 90'da N'Koudou'dan gelmişti. Sarı kırmızılı takımda Mbaye Diagne 58'de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
İşte haftanın maçları ve yönetecek hakemler;
BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Sivasspor- Başakşehir: Ali Palabıyık
Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe - Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen