Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu!

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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

NEF Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakada VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Kritik derbinin AVAR hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan.

ORTA HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Öte yandan derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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