Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte MHK kararlarının sonrasında açıklanan haftanın hakemleri:
12 Mart Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan