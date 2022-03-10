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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

#Galatasaray-Beşiktaş#Süper Lig#Hakem
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte MHK kararlarının sonrasında açıklanan haftanın hakemleri:

12 Mart Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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#Galatasaray-Beşiktaş#Süper Lig#Hakem

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