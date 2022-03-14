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Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisine gözlemci akını! Ersin Destanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu...

#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi
Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisine gözlemci akını Ersin Destanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. İki takım kozlarını Nef Stadı'nda paylaşacakken, her iki takımın genç yetenekleri Avrupa devleri tarafından yakından takip edilecek.

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Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Lig ikinciliği yarışı veren Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanından avantajla dönen Galatasaray'ın kapışmasını, dünya devlerinin scoutları da yakından takip edecek.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, geçtiğimiz yıldan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.

FRANSIZLARDAN SONRA ALMAN DEVİ DEVREDE

Nice, Rennes, Bordeaux ve Lyon gibi kulüplerin yakın takibinde olan Ersin için bu kez Alman ekibi devreye girdi. RB Leipzig'in genç kaleciyi derbide izlemek için İstanbul'a geleceği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Siyah-beyazlı yönetimin, Ersin Destanoğlu'nun bonservisinden ciddi gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi.

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ERSİN'LE BİRLİKTE KEREM DE İZLENECEK

Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde sadece Ersin Destanoğlu izlenmeyecek. Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da kritik maçta dikkatle takip edilecek.

LYON İSTANBUL'A GELDİ, ATLETICO MADRID...

Fransız ekibi Olympique Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun, 23 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray-Beşiktaş derbisinde izlemek için İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği öne sürülürken, Lyon'un dışında Atletico Madrid'in de Kerem'i yakından takip ettiği belirtildi.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi

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