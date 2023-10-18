Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Taraftarlarımız Galatasaray Deplasmanında Tribünde Yer Alacaklar

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

"ALİ SAMİ YEN DEPLASMANINDAYIZ"

Öte yandan Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda ise, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z!" ifadeleri kullanıldı.

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