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Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı!

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#Beşiktaş#Galatasaray#Deplasman Yasağı
Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 10:33

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Taraftarlarımız Galatasaray Deplasmanında Tribünde Yer Alacaklar

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

"ALİ SAMİ YEN DEPLASMANINDAYIZ"

Öte yandan Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda ise, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z!" ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Deplasman Yasağı

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