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Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci biletini kesti! "İyi çocuk, iyi insan ama hiçbir katkısı yok"

#Beşiktaş#Galatasaray#Nihat Kahveci

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta birkaç oyuncuyu ve teknik direktör Önder Karaveli'yi eleştirdi.

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında siyah beyazlı takımın performansını ve teknik direktör Önder Karaveli'nin tercihlerini eleştirdi.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

Bir ilk yarı oynadı Galatasaray 'resital' derim yani gerçekten. Trabzonspor maçının da ilk yarısının performansının üzerine çıktılar. Muhteşem Muhammed - Kerem ikilisi. Arkadaşlarına istasyon olan Muhammed, topu ayağına aldı mı tren gibi giden Kerem ve iki golü de süper muhteşem oynadılar.

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"Ersin hariç 10 kişi kötü oynadı"

Beşiktaş Kenan'ıyla kenarda top kaybıyla, Atiba'sıyla topa sahip olamayan, Güven'i işin içine alamayan, Teixaira'dan bahsetmeye gerek yok zaten oynamadı nerdeyse. Ersin hariç 10 kişi kötü oynadı Beşiktaş'ta. Skor 2-0'dı ilk yarıda haklı olarak. Tek pozisyon Omar'ın çizgiden çıkardığı pozisyondur ilk yarıda.

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"Kenan iyi çocuk, iyi insan ama hiçbir katkısı yok."

Sonra ne oldu, Güven acaba sol ön ve Baatshuayi önde başlar mı diyorduk. Kenan'ın kaçırıp kaçırıp top kaybedip geçen hafta da boş kaleye gol atmasından sonra önceki teknik direktörlerinde de olduğu gibi bir Kenan aşkı olmaya başladı Önder hocada da. Ben gol attığı maçtan sonra bile Kenan seneye ilk 11'de oynayamaz dedim. Kenan iyi çocuk, iyi insan ama hiçbir katkısı yok. Bir kere seyirci sevecek sizi. Seyirci de istemiyor.

"Kontratın varsa oynatacaksın"

38'de Batshuayi ve Larin'i alarak maçtan önce konuşulan 11'e yaklaştı Beşiktaş. Biraz geç oldu ama olsun yine de onu gerçekleştirip iyi niyet sundu. Atiba'nın sarı kartı vardı, Josef girdi ister istemez başka bir kimliğe büründü. Bazı statlar vardır, orada ısıracaksın. Larin niye oynamadı, kontrat olayı olabilir ama imzalamayacak bile olsa kontratın varsa oynatacaksın. Oyuna girdi bir şeyler yaptı, tehlike yarattı.

Rıdvan girdi maç boyunca en iyi pozisyonlarını üretti Beşiktaş'a. Rosier'i de hiç göremedik çok çıkamadı. Galatasaray sezon başından beri en iyi performansını gösterdi ama bunlara rağmen bile bu maç berabere bitebilirdi.

 

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#Beşiktaş#Galatasaray#Nihat Kahveci

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