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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi Halil Umut Meler'in!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray-Beşiktaş#Halil Umut Meler#Süper Lig
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi Halil Umut Melerin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 16:48

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Cumartesi günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1’er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

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