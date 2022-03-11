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Son Dakika: Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi erteleniyor mu? TFF ile görüÅŸmeler baÅŸladÄ±, ilk cevap...

#Galatasaray#BeÅŸiktaÅŸ#Galatasaray BeÅŸikaÅŸ Derbisi
Son Dakika: Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi erteleniyor mu TFF ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸladÄ±, ilk cevap...

Galatasaray, pazartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile oynanacak derbinin ertelenmesi yÃ¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸte TFF'nin cevabÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi...Â

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maÃ§Ä±ndan 0-0'lÄ±k beraberlikle dÃ¶nerek rÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi avantaj elde eden Galatasaray'da gÃ¶zler SÃ¼per Lig'e Ã§evrildi.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, pazartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak BeÅŸiktaÅŸ derbisinin ertelenmesi yÃ¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.Â 

TFF ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede federasyon yetkilileri "BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸÄ±rsanÄ±z ertelenebilir" cevabÄ± verdi.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Barselonaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸ takviminin belirsiz olmasÄ±nÄ± da dile getirip talepte bulundu.

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BEÅžÄ°KTAÅž, MAÃ‡I OYNAMAK Ä°STÄ°YOR

BeÅŸiktaÅŸ kabul ederse derbinin ertelenme ihtimali aÄŸÄ±rlÄ±k kazanacak. Ancak siyah beyazlÄ± kanadÄ±n ilk dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olumsuz.Â 

Erteleme talebine sÄ±cak bakmayan BeÅŸiktaÅŸ, olumsuz bir hava muhalefetinin yaÅŸanmamasÄ± halinde maÃ§Ä±n oynanmasÄ± fikrinde.

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Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi 14 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ NEF StadÄ±'nda oynanacak.

"BÄ°Z DE SIKIÅžIK FÄ°KSTÃœRLERDEN Ã‡IKTIK"

BeÅŸiktaÅŸ AsbaÅŸkanÄ± Emre KocadaÄŸ, konuyla ilgili A Spor'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œBiz de Ã¼lkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de Ã¶nceki sezonlar Ã§ok sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k fikstÃ¼rlerden Ã§Ä±ktÄ±k. Hava ÅŸartlarÄ± da izin verirse Pazartesi maÃ§Ä±mÄ±zÄ± oynayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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GALATASARAY Ä°ZMÄ°R'E Ä°NECEK

Ã–te yandan Galatasarayâ€™Ä±n programÄ± Ä°stanbulâ€™daki kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle deÄŸiÅŸti.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, Ä°stanbulâ€™a iniÅŸ iÃ§in yetkililer ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak hava muhalefeti nedeniyle son karar Ä°zmir oldu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile Ä°zmir'e inecek. Galatasarayâ€™Ä±n uÃ§ak saati ise 15:30

EÄŸer izin verilmezse Galatasaray iki seÃ§enek Ã¼zerine alternatif belirlemiÅŸti;

1-Antalyaâ€™ya giderek derbiye orada hazÄ±rlanmak

2- Barcelonaâ€™da kalÄ±p burada hazÄ±rlanmak

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29 HAFTANIN KAPANIÅžI DERBÄ° MAÃ‡LA YAPILIYOR

Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ , SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda 3 puan iÃ§in kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. GÃ¶ztepe ve Rizespor galibiyetleri sonrasÄ± Konyaspor'a kaybeden ve 35 puanla 12. sÄ±rada bulunan Galatasaray, evinde kazanÄ±p taraftarÄ±na derbi zaferi hediye etmek istiyor.

9 maÃ§tÄ±r kaybetmeyen ve 45 puanla 7. sÄ±rada yer alan BeÅŸiktaÅŸ ise Avrupa potasÄ±nda yer almak iÃ§in derbide kazanmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

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#Galatasaray#BeÅŸiktaÅŸ#Galatasaray BeÅŸikaÅŸ Derbisi

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