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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Belhanda'yı satamadı! Sezon sonu...

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Younes Belhanda’nın Galatasaray macerası devam ediyor. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Belhanda devre arasında da gitmezse, sezon sonunda serbest kalarak 4 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayacak.

Transfer dönemi bitmeden elindeki yüksek ücretli oyunculardan kurtulmak isteyen Galatasaray’ın bu konuda en çok işini bitirmeye yaklaştığı isim Younes Belhanda’ydı. Ancak yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda’yı başka bir takıma gönderemedi. Özellikle Al Ahli ve son olarak Fransız ekibi Nice’in ciddi şekilde ilgilendiği Belhanda konusunda yapılan pazarlıklardan sonuç alınamadığı öğrenildi. Cim Bom’a 2017 yılında transfer olan ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir para kazanan Faslı orta saha oyuncusunun da, “Bonservisimi verin gideyim” demesinin de işleri zorlaştırdığı bilgisine ulaşıldı. Artık Belhanda’nın devre arasında gönderilmesi sağlanacak.

Diğerlerine de teklif gelmedi

Bu da olmazsa, 30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda serbest kalacak. Bu arada Belhanda dışında Ryan Babel, Diagne ve Feghouli için de somut teklifler alınmaması, bu üç ismin takımda kalmaya devam etmesine sebep oldu. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasaray Belhandayı satamadı Sezon sonu...

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