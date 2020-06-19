Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği!

Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.