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Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği!
Galatasasaray, Basketbol Şubesi sorumluluğunun Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'dan alınarak Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'e verildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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