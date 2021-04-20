Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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