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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengize 15 gün hak mahrumiyeti cezası

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