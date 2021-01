Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması ve Ali Koç'a cevap!

Galatasaray'da son durum ne, transferde neler yaşanıyor? Başkan Mustafa Cengiz, GSTV'de merak edilen sorulara yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Taraftar üst üste çıkınca neden diye sormuştur içinden. Öyle büyük bir taraftar grubuna sahibiz ki gece saatlerinde mesajlar üst üste gelince arkadaşlar beni uyardı sosyal medyaya bak diye. Açtığımda gündemde ne var diye bakarım. Bana ve yönetimime saldırılar oluyor. Bence haksız ama onlara göre haklı olabilir saygı duyuyorum. Dün gece bir hashtag gördüm. 'Aslan sponsorluğa hazır' diye bir başlık açılmış. Galatasaray'a maddi destek için. Okudum ve çok duygulandım. Arada bize tepkiler de vardı ama genel olarak taraftarımız kulübe sahip çıkmaya çalıştığını gördüm.

''BİZİM TRANSFER LİMİTLERİMİZİ ETKİLİYOR''

6 aylık 209 milyon TL zarar bildirdik. Çok ciddi bir denetime tabiyiz. Bu zararı 12 aya böldüğünüzde çıkacak zarar belli. 75 milyon TL kardan buralara geldik. UEFA ve CAS'a karşı verdiğimiz mücadele çok büyük. Oradaki mücadelemiz bize gelir olarak döndü. İlk kez bir Türk kulübü 1 milyar TL gelir elde etti. Bu dönemde gelirlerimiz düştü. Pandemiden ötürü herkeste bir çekilme yaşandı. Destekler azaldı. Gelirlerimizde düşmenin yanında kur farkından ötürü %60 artış oldu. 75 milyon TL artıdan 209 milyon TL eksiye gitti. Bu da bizim transfer limitlerimizi etkiliyor. Taraftarın buna sahip çıkması beni çok duygulandırdı.

''3 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEĞİZ, EN AZ 100 TL YAPACAĞIZ''

Hashtag 'Aslan Gibi Sponsor' imiş. Herkese çok teşekkür ediyorum. Resmi kanallarımızda IBAN hesaplarımızı paylaşacağız. Socios'ta tokenlarımız var. Oradan da bu tokenlarımızdan alabilirler. SMS de atabilirler. Bununla ilgili süreç için başvurmuştuk. 3 gün içinde bildireceğiz. 5 TL değil en az 100 TL yapacağız. 5 lira veren de dua etsin. Onların duası bizi ayağa kaldırır. Biz ve taraftarımız Galatasaray için varız.

''500 BİN TL BAĞIŞ YAPIYORUM''

1 milyar TL'lik bağış kampanyaları için geçen yıl izin almıştık. Bu Nisan'da bitiyor. Bunun süresini uzatacağız. Taraftarımız olmadan bir çok güçlük çekeriz. Biz kendi yağımızda kavrulduk. Şimdi taraftarımızdan destek istiyoruz. Ben ilk olarak 500 bin TL ile bağış yapıyorum. Yardım yapan taraftarlarımızın da izinleri olursa isimlerini resmi kanallarımızdan yayınlayacağız.

''ABDURRAHİM KARDEŞİME ÇOK TEPKİ GÖSTERİLİYOR''

Çok eleştirilen Abdurrahim Albayrak da benim gibi 500 bin TL bağışta bulunacak ilk seferde. Abdurrahim kardeşime çok tepki gösteriliyor. İnanın o böyle bir insan değil. Gittiğimiz deplasmanlarda kulübe yük olmuyoruz. O şehirlerdeki taraftarlarımız otel masraflarımızı karşılıyor. Biz yardımımızı 1 milyon TL ile açıyoruz.

''TEPKİ GÖSTERMEMEK LAZIM''

Yapılan paylaşımlara baktım. ultrAslan gibi bir taraftar grubumuz var dünyanın en büyüğü. Yakın zamanda Ulaş Bayam diye bir taraftarımız hayatını kaybetti. Bu kardeşimiz koronavirüse nereden yakalandı biliyor musunuz? İzmir depremi sonrası 20 arkadaşıyla birlikte yardım dağıtmak için İzmir'e gittiler. 20'si de virüse yakalandı. Bir koronavirüse şehit verdik aslında. ultrAslan'a tepki göstermemek lazım. Ben de tepki gösteriyorum ara sıra. Çok büyük bir oluşum. Yanlışlar oluyor. Benim de yanlışlarım oluyor. Pot kırmada ustayımdır ama bugün kırmadık henüz.

''HOCAMIZIN TRANSFER TALEPLERİ AÇIK, GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU''

Hocamızın talepleri açık. O doğrultuda bugün de görüşmelerimiz oldu. Verme gücümüzle karşı tarafın talep etme arasında büyük bir yelpaze var. Biz bunu iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah iyi bir noktaya geliriz. Bizim dünyamız Galatasaray. Belli etmiyoruz, açıklamıyoruz ama zamanlarımız hep Galatasaray'a gidiyor. Yönetici arkadaşlarımız ameliyatlar oldu. Ömürlerini veriyorlar.

''ALİ KOÇ'UN BİR SÖZÜ HİÇ HOŞUMA GİTMEDİ...''

Benim disiplin kurulu yedek üyeme ayrımcılıktan ötürü ciddi bir ceza verdik. Ali Koç ile şahsi bir problemimiz yok. Oturduğumuzda saatlerce konuşabiliriz. Ettiği bir söz hiç hoşuma gitmedi. 'Elin oğlu değil değil evin oğlu evine geldi' dedi. Yaptıkları transfer çok büyük. Hiçbir itirazım yok. Saygım var. Ama bu söz ne demektir anlamıyorum. Aslını reddedip belli bir kültürü reddedip gelene evin oğlu dememek lazım. Bu bir ayrımcılıktır. O zaman yabancılar elin oğlu mu? Herkes değerlidir. Elin oğlu ve evin oğlu demeyelim. TFF bu ayrımcılığa bakalım ne diyecek? Muz uzatma sağlığa faydalıdır mı diyecek?

Bağış kampanyamız için IBAN hesaplarımıza dolar ve euro olarak desteklerini yapabilir taraftarımız. SMS numaramızı ilerleyen günlerde duyuracağız. Oraya en az 100 TL gönderebilecekler. Ayrıca Socios'tan tokenlarımızı alabilirler.

''HER AN TRANSFER İLAN EDEBİLİRİZ''

Transfer için 15 günümüz var. Her an transfer ilan edebiliriz. Transferi bildirebiliriz. Ama bizim bir geleneğimiz var, gelip benimle fotoğraf çektirmeden transfer bitmiş değildir. Bütün söylenenler yanlış olur. Ağzımızdan isim ve rakam duymadan çıkan haberlere inanmayın. Her an her şey olabilir.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...