Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim ve transfer açıklaması

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Her eleştiriye saygım var ama önümüzde bir emsal var. Önde emsal var. 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak'ta da ara transfer kapandı. Çok önemli, çok istiyorduk hocanın onayıyla Nagatomo'yu aldık. Badou Ndiaye'yi yolladık. 3 günde yahu.

Seçimden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor, 5 gün var transfere. 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Şimdi daha geniş bir fırsat verdik.

'İYİ Kİ KALBİME BİR ŞEY OLMADI'

Benim moralim bozulmaz. Ben dünyada geçirilen hastalıklar, darbeler arasında tekim. 8 milyar insan içinde aynı anda 4 ayrı organdan ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok. Galatasaray Başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir.

'RAKİPLERİMİZ ALINMASIN AMA...'

Başkan adayları etiket için çıkmasın, etik için çıksın. Rakiplerimiz alınmasın ama Türkiye'nin en büyük sivil toplum gücü Galatasaray'dır. Bizim taraftarımız, büyük bir taraftardır.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta açıklama yapacağım. Yeniden aday olup olmamaya seçime 20 gün kala karar veririm.

'BİZ DE İSTERİZ HAKKIMIZI KULLANMAYI'

Hocamız süre konusunda haklı. Biz de istiyoruz ki son dilimine kadar zamanın, hakça olanın, kullanalım. Bazen olmuyor. Bazen 6 saniye bize işliyor, başka takımlara işlemiyor. Aynı hakem bir de, başka hakem değil. Bazı hakem uzatıyor da uzatıyor.