Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim ve Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Ali Sami Yen'i anma törenleri sonrasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a neden saldırıda bulunduklarını anlamadığını söyledi.

Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar...

"Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Neden yapılıyor bu saldırılar anlamıyorum. Yusuf'un bıyığına, Abdürrahim'in aksanına takılıyorlar. Neden anlamıyorum gerçekten. Çıkan haberler nasıl böyle çıkıyor anlamıyoruz. Abdürrahim ve Yusuf beye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Bana çatmıyorlar, 'Bu yakında ölecek' diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım."

"İbra etmeyenlere saygı duyuyorum"

"Ben ibra olayım diye değil, gelecek yönetimler için çalışıyorum. İbra etmeyenlere de saygı duyuyorum. Olabilir, bizi beceriksiz görüyor olabilirler. 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz."

"2 kişi hariç herkes indirimi kabul etti!"

Kulüpler birliği ve kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Bir virüs var şuanda. Türkiye'de vaka sayıları düşük ancak herkesin ödü kopuyor. Tamamen kapanırsak ekonomi ölür. Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi.

"Bulun bana mesafe genel kurul yapayım"

Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor.

'Rakip camiada bir yönetici pul çalıyorsa bu camiayı bağlamaz'

"Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse, susmam! "En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var. Camialar aleyhine çok konuşmayalım. Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz! Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz"

'Seyircili maçlara geçmemiz lazım. 2. yarıdaki Fenerbahçe derbisi seyircisiz olmalı'

"Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Ali Bey'e de söyledim, güldü. İkinci maç seyircisiz olabilir, o anda pandemi pik yapabilir."

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