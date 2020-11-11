Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması! 'Er meydanını açtık'

Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Kimse baskın seçim demesin diye 20 gün sonraya vermedik. Zaten çoğu kişi hazır olduğunu belirtti, biz de bundan mutlu olduk. Hepsi değerli, hepsi Galatasaraylı, Biz bundan mutlu olduk. Daha çok aday olmasını isteriz. En geç 26 Aralık'ta bir seçim istiyoruz. Bizim görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime 'gelin, buyurun' diyoruz. Er meydanını açıyoruz.

''DOKTORLAR VE AİLEM BIRAKMAMI İSTİYOR''

Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok. Doktorlar ve ailem bırakmamı istiyor. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum.

''VARSA ÖNERİN YARDIMINI GETİR!''

Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum. Sen devamlı seçim, seçim dersen kimse işini yapamaz. İbra tehditi yapılıyor! İbra tezgahı içinde olursanız hiçbir yere varamazsın. Varsa önerin, varsa maddi yardımın getir, yardım et! Bu kadar söylüyorum, saygılar sunuyorum.

''FALCAO BİR TANEDİR''

Mustafa Cengiz, ayrıca Radamel Falcao'nun devre arası satılacağı iddialarına da ''Falcao bir tanedir. Bir yere gittiği yok.'' cevabı verdi.

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