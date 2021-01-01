Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Omar Elabdellaoui açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlayan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, patlamada elinden ve yüzünden yaralanan Norveçli futbolcunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Başkan Cengiz ayrıca yanlarında olan herkese teşekkür ederek durumun netleşmesi için 1-2 hafta beklenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MUSTAFA CENGİZ'İN OMAR ELABDELLAOUI AÇIKLAMASI

"Üzücü bir olay. Yeni yıla girdik ama bu olay umalım da berbat geçen 2020'de kalsın. Omar'ın morali iyi. Darbe almış. Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş. Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Futbolcumuza verilen destek için herkese teşekkür ediyorum. Göz insanın en hassas organıdır. Hastanemize teşekkür ediyoruz. İyiye gidiş var. Umut en güzel duygudur. Kesin konuşmak doğru olmaz. Daha net bir durum için 1-2 hafta için beklememiz gerekecek."

DOKTORU NE DEDİ?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Patlamada elinden ve yüzünden yaralanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, hastanede kaldırılmış ve derhal tedavi altına alınmıştı. Norveçli oyuncunun doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu.

"SOL GÖZÜ DİĞERİNE GÖRE DAHA HASARLI"

"Omar gece hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözünde de problem var. Ben ve diğer doktorlarımız olarak müdahalemizi yaptık. Şu andaki durumu düne göre oldukça iyi. Medikal tedavi yapılıyor. Tekrar müdahale gerekir mi? Gerekebilir. Tekrardan kontrol yapıp karar vereceğiz. Gözünde oluşan termal kimyasal bir travma. İlk etapta görme konusunda sorun olması normal. Son aşamada ne olacağını bekleyeceğiz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi durumda. Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz."

"ŞU ANDA GÖRME YETİSİ VAR AMA İLERİSİ İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

"Göz konusunda hastanemiz en iyi ekipmana sahip. Bu türde vakalara daha önce de müdahale ettik. Türkiye genelinden hastalar da bize geliyor. Bu imkanlara sahibiz. Kök hücre laboratuvarımız var. Bununla ilgili müdahale gerekebilir. Bununla ilgili gereken neyse yapacağız. Şu anda görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat hakkında bir şey söylemek doğru olmaz. Basit bir leke yüzünde görme çok değişebilir. Termal kimyasal yanık konusunda gereken tedaviyi uygulayacağız."

"Bu yanıkla ilgili temizlik işlemi yaptık, gözdeki materyalleri temizledik. Bu kısa sürede yapılacak her şeyi yaptık. Tıbben şu anda yapılacak işlemleri yaptık. Şimdi restorasyon dediğimiz işlemleri adım adım planlıyoruz. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık."

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