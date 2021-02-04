MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde öncesinde verdiği özel röportajda sarı lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'e göndermede bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminin ardından ve Fenerbahçe derbisi öncesinde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in sarı lacivertli ekibe imza atmak için maaşında indirime gitmesine göndermede bulundu ve "Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Mesut Özil açıklaması şu şekilde:

"Bir futbolcu geliyor, 18 milyon Euro alırken bütün parasından feragat edip tuttuğu takım için 3,5 milyon Euro'ya imza atıyor. Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle