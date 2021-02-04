Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminin ardından ve Fenerbahçe derbisi öncesinde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in sarı lacivertli ekibe imza atmak için maaşında indirime gitmesine göndermede bulundu ve "Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Mesut Özil açıklaması şu şekilde:

"Bir futbolcu geliyor, 18 milyon Euro alırken bütün parasından feragat edip tuttuğu takım için 3,5 milyon Euro'ya imza atıyor. Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim."