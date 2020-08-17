Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mensah açıklaması ve Beşiktaş - Fenerbahçe tepkisi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in lansmandaki açıklamaları şu şekilde:

"Madgeburger Sigorta geçen yıl kol sponsorumuzdu. Bu sezon sırta geçtiler. Masrafı tanımadılar. 2 yılda yaklaşık 18 milyon TL destekte bulunuyorlar. 5 milyon TL'si hemen ödendi. Geri kalanı çek olarak verilecek. Sağ olsunlar. Ben çocukluğumdan beri Madgeburger Sigorta'yı biliyorum. 175 yıllık bir kuruluşun ülkemizde bulunması çok önemli. Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde bu sektörün bize ciddi bir katkıda bulunması değerli rakiplerimizi şaşırtmış olabilir. Biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının büyüklüğünü biliyoruz. Bu büyüklüğü değerlendirecek kuruluşlar olduğunu biliyoruz."

Kombine konusu ne olacak? Taraftarlar tribünlerde olabilir mi?

Kombinelerle ilgili başlangıç yapak istiyoruz ama kombine aracılığı yapan kuruluşumuz maçlar oynanmadığı durumda iade talepleri olacağını belirterek zorluk çıkartıyor. Bizim sözleşmemiz gereği kombine ve locada maçlar seyircisiz olsa bile hak talep etmeyeceklerine dair taraftar taahhüdü var. Diğer kulüplerde var mı bilmiyorum ama bizim sözleşmelerde var. Loca satışlarını yapıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah maçlar seyircili oynanır. Belli mesafe, temizlik ve hijyen önlemleri içerisinde. Buna rağmen özellikle loca sahiplerimiz sözleşmelerini yeniliyor. Resmi olarak satış yapmadık ama söz aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Feghouli'nin kulübü FIFA'ya başvurduğu haberleri doğru mu?

Haberi ben de okudum. Yanlış. Nisan'dan beri ödememe diye bir durum yok. Öyle olsa 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. 4 oyuncu bizi yordu dedim ama kontratlı oyuncumuz oldukları sürece fazlasını yapmam. Görüşmeler sürüyor.

Transferde son durum nedir? Mensah transferinde neler yaşandı?

Kayserispor ile hiç konuşmadım. Hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerlerle konuştum ne de futbolcularla konuştum. Galatasaray'da kültür böyle. İlgili yöneticilerimiz gerekeni yapar. Ben de konuşulanları Abdurrahim Bey'e sordum. İzin almadan futbolcuyla konuşmuşuz. Baktık ki biz değil futbolcu bize gelmiş. Bizim bir teklifimiz yok. Arkadaşlarımız Kayserispor'u aramış, görüşmek için. Futbolcu Beşiktaş ile anlaşmış dedik. Hayır biz sizden teklif bekliyoruz dediler. 2.8 milyon Euro vermişler. Bizim böyle bir paramız var ama harcayamayız. En yüksek harcama limiti bizde ama dikkatli kullanıyoruz. Sen paraları saçıp ardından bana limit aç diyemezsin. Başları sıkışıncaya kadar 'Bas bas paraları Leyla'ya.' sonradan para bitti limit açın. Rakip kulüplerimize saygı duyuyorum. Kimse bizi har vurup harman savunmaya alet edemez. Biz bu duruma alet olmayız. Örnek olmak durumundayız.

"KİMSEYİ UTANDIRMAK İSTEMİYORUZ"

Abdurrahim Albayrak Mensah için aradı. Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat arttırmaya girmiyoruz. Bizde yazılı belgeler var ama kimseyi utandırmak istemiyoruz. Mensah'a, Beşiktaş'a, Kayserispor'a başarılar diliyoruz. Biz elimizdeki parayı harcayamayız.

Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Kaleci alıyoruz 400 bin Euro. Ligin en iyi kalecilerinden. Transferden sonra bize tepki geliyor. Böyle kırılgan bir taraftarlık olur mu? Şeffaflık, samimiyet önemli. Satan açıklamıyor, alan açıklamıyor. Yıl sonu bilanço açıklanıyor zarar. Sonra deniz bitmiş, limit açın. Önce şeffaf olun rica ediyorum.

4 oyuncu hariç futbolcularımız gereken indirimi yaptılar. Feghouli ve Belhanda dahil her oyuncumuza teşekkür ediyoruz. Teknik ekibimizin de çalışmasıyla inşallah başarıya ulaşacağız.

Seri ve Lemina tekrar kiralanacak mı?

Bizim hedefimiz 40 milyon Euro. En iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Lemina da teknik heyetin raporu içinde. Olur, olmaz bilemiyorum. Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Politikamıza uyuyorsa her futbolcuyla görüşürüz. Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray anlaşmazsa başka takıma birkaç katı ücrete gider.

Kaan Ayhan transferinde Galatasaray'ın 2 milyon Euro'yu denkleştiremediği yazıldı. Bu doğru mu?

Bu soruyu geçelim. Sonraki soruyu alalım.

Mehmet Ekici transferi gündemde mi?

Galatasaray çekici bir kulüptür. Görüşmeler yapılıyor tabii ki. Bazı oyuncular geliyor. Sorduğunuz isimle ilgili konuşamam. Hiçbir isimle ilgili konuşamam. Oyuncular önümüze geliyor, teknik heyetimiz düşünüyor, sonra bize geliyor. Transfer bu şekilde yapılıyor.

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