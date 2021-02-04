Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ve Erencan Yardımcı açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

GSTV'de yayın, Mustafa Cengiz'in daha önceki programda 'Geleceğe çek yazıp istediğim herkesi alırım. İrfan Can'ı da alırım ama bunu yapmam' açıklamalarının video görüntüsüyle başladı.

İŞTE GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"Galatasaray'ın geleceğini karartmadık. Bunu yaparsam kafama sıkar giderim Ahmet Kaya gibi. Galatasaray'a kimse beni ihanet ettiremez. Hayatımda şok acı yaşadım, arkamdan hançerlendim ama konu Galatasaray'sa her şeyi düşünürüm. Kulübüme ihanet edemem. Üçkağıtlarda, dolambaçlı yollarda becerikli değiliz biz. Galatasaray dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Dürüst olmadığımızı düşünen bana her şeyi sorabilir. Bir transferle ilgili camiamızdan sorular da geldi. Bunu da açıklarız."

Soru: Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi çok konuşuldu. Bu transfer nasıl gerçekleşti? Geçmişte Fenerbahçe'nin Boluspor'a 1 milyon Euro'ya oyuncu gönderdiğine şahit olmuştuk. FFP'yi arkadan dolaşma durumu mu var?

Erencan konusunda çok ayıp ediliyor. Rakip taraftarlar 100 bin Euro'luk oyuncuyu 4 milyon TL'ye nasıl yolladınız. Değeri 100 bin Euro. Transfermarkt'tan bakılmış değerine menkul değerlendirme gibi. Bu futbolcuyu 4 milyon 200 bin'e nasıl sattınız diyorlar. 4 milyon 200 bin TL mi Euro mu belirtmiyor. Şark kurnazlığıdır bu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum, 21 kulüp var orada. Limitlerinizi açıklayın dedim. Hangi kulübün ne kadar açığı var. Dediler ki 'Mahremiyet'. 490 küsür milyon TL harcama limiti gözüküyor ama bu aldatıcı. Bunun içinde bütün ücretler, teknik kadro, bonservis... Hepsi var. Ben açıklıyorum siz de açıklayın dedim. Fair olun dedim açıklamadılar. Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var dedim. Trabzon artıda olduğunu söyledi. Bir iki kulüp ekside olduklarını söyledi ama kimse açıklamadı. TFF'ye yine sesleniyorum, dedikodulara mahal vermeden hangi kulübün ne kadar transfer limiti vardı, ne kadar aştı? Bunları açıklasın TFF. Ama TFF'nin bunu açıklayacağını düşünmüyorum. Kulüpler kendisi açıklasın buradan çağrı yapıyorum yeniden. Ben limitimin içinde kaldım. TFF tek tek denetledi. Ben bunun üstüne UEFA'dan da denetleme görüyorum. Tek tek denetleniyoruz. Limiti aşanlara TFF ceza vermek zorunda. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için elimden geleni yaparım, her türlü desteği veririm ama bir camiadan korkup kuralları ertelemek, kırmızıda geçene yeşil ışık yakmak ahlakı öldürür.

"Erencan'ı soranlar bedavaya giden Emin Bayram'ı niye sormuyor?"

Erencan Yardımcı ve diğer gençlerimiz takımımızın geleceği. Önceki gün bize bir oyuncu geldi. 21 yaşının altında. Biz bu oyuncuyu Boluspor'a bvedava verdik. Bir kişi sordu mu rakiplerimize ve muhaliflere sesleniyorum. Emin Bayram neden Boluspor'a bedavaya gitti diye. Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Erencan'ı soranlar Emin'i sordu mu? Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Alt yaş ligleri kalktı. Bu oyuncuların oynaması lazım. Emin ve Erencan gelip ben oynamak istiyorum, bu takımlara gitmek istiyorum diyorlar. Eyüpspor'un forvete ihtiyacı vardı. 17 tane yabancı oyuncumuz var. Omar'ın lisansını askıya aldık. Erencan sana göre 100 bin Euro bana göre milyon Euro. Hangi pazarda belirliyorsunuz bunu? Omar'a maaşını erteleyelim sana da avans verelim diyebilirdik ama bunu yapmadık. Emre Akbaba ve Muslera sakatken tüm maaşlarını ödedik. Omar'ın da bütün maaşlarını ödeyeceğiz. Omar hazırdı maaşının ertelenmesine ama bu bizim kültürümüzde yok. Edepli olunsun rica ediyorum.

Soru: Beşiktaş'ın limitlerle ilgili açıklaması var. Sizin 1 milyon Euro limitiniz vardı. Beşiktaş'ın bu endişesine katılıyor musunuz?

Katılıyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş bizden rica etti artı 2 yabancı için yardımcı olduk. Neden sadece şimdiye bakıyoruz eski dönemlerdeki limitlere de bakalım. TFF her şeyi görüyor. Bizi TFF'nin yanı sıra UEFA da inceliyor. Aziz Yıldırım'ın eski yöneticisi geçmiş bir deplasmanda bana teşekkür etti. UEFA'da bizi de savundunuz diyerek. UEFA'ya Türk futboluna tolerans geçin dedim. Benim sayemde oldular demiyorum. Biz UEFA'ya gittiğimizde avukatımız bile yoktu. Bu kulüplerimiz TFF ile birlikte cümbür cemaat gittiler. TFF sicil kurulu dürüst bir kuruluş. Biz Gedson dahil saat 3'te girdik. Bunun sebebi de kurlar güncellendiği için beklememiz. Emin'i ve Ali Yavuz'u niye sormuyorlar? Çünkü kalpleri fesat. Bunun aksini kanıtlayın ben görevi bırakayım. Erencan için karşı kulüp memnun olmazsa aynı parayla geri alabileceğiz. Bunun da maddesini koyduk.

Soru: Pandemi döneminde loca, bilet ve maç günü gelirlerinizde ne kadar kayıp oldu? Alternatifleriniz ne durumda?

%50'a yakın kaybımız var. 1 milyar TL geliri aşan ilk kulübüz Türkiye'de. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kapıları açıp tribün geliri yaratamayız. Dünyada bütün kulüpler zarar etti. Barcelona zarar etti. Bir tek İngiliz kulüpleri biraz dayanabildi çünkü onlarda sahiplik var. Büyük liglerde yaprak kımıldamıyor. Oyuncularından indirim istediler. Bizim de kadromuzdaki herkes indirim yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. İndirmeyen bir iki isim oldu onlarla da görüşüyoruz. Alternatif gelirlerle ilgili yapılandırma için devlete teşekkür etmemiz lazım. Devlete teşekkür edince yandaş oluyoruz. Yandaşlıkla ilgisi yok. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, eski maliye bakanımıza ve şimdiki maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben geldiğimden beri iki kez yapılandırma yaptık. İlkinde döviz borçlarının yarısını TL'ye çevirdik. Onu da ödemekte zorlandık. Sağ olsun devletimiz 5 yıla uzattı ve 10 yıl ve 4 yıl ödemesize çevrildi. Ben devletimin yanındayım her zaman. Önce devlet ve millet sonra Galatasaray. Bunda da eleştirildik. Kulübü Ziraat Bankasına verdin dediler. Senin 2030'a kadar bütün gelirlerin verilmiş zaten. Bunlar konuşulunca devlet de sinirleniyor. Onlar da sağ olsun 7+2 yaptı yapılandırmamızı. Bu konuda bankalarımıza teşekkür ediyorum. 7+2 yılda 2,5 yıl faiz ödemeyeceğiz. Daha imzalamadık ama imzalamayın diye mahkemeye verildik. Kayyum atansın diye başvuranlar oldu. Aynı isimler şimdi de mahkemeye verdiler. Yapılandırmayı durdurun diye. Böyle şey olur mu? Devlet 5 yılı 10 yıla çıkarmış, faizleri düşürmüş. Hayır. Ne hayırı ya? Benden önce ne kadar teminat varsa yine onları verdim. Senin hisselerin zaten teminatlıydı. Biraz okuyun. Bankalar Birliğine yapılan saldırıdan bıktım. Günah. Onlara teşekkür etmemiz lazım. Gelecek yönetim paraları ayarlasın, paralı gelsin. Klavye delikanlılığı yapmayalım.

Soru: Fatih Terim basın toplantısında 'Herkes kağıt kalem çıkarsın. Transfer listesini açıklayacağım' diyerek rakibe bir göndermede bulundu. Siz rakiplerinizin Galatasaray'ın istediği oyuncuları almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği İrfan Can Kahveci'yi aldı.

Fatih Hocamın güzel bir sözü daha var. 'Millete scoutluk yapmaktan usandık' diye. Hoca güzel bir ironi yaptı. Ben de yapmıştım ama hocanın ironisi daha güzel. Çok güzel bir espri. Tebrik ediyorum hocamı. Ben başkan olduğumda futbol ve baskette transfer yasağımız vardı. İki gün içinde bu yasağı kaldırdık. Daha Ndiaye'yi satmamıştık. Bunu kapatıp transfer tahtamızı açtık ve 3 gün içinde İnter'den Nagatomo'ya talip olduk. Abdurrahim'i ve Yusuf'u çok üzdüler. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz çok çalıştı. Eski ve yeni... Bana laf edin ama yöneticilerimize bulaşmayın. Nagatomo'ya teklif yapmışız, o gün de iftardayız rakip kulübün başkanı da yanımızda. Abdurrahim zor durdurdu beni 'Başkanım bırak bir şey deme' diye. Ben de durdum. Ne bileyim arkasının geleceğini. Kime talipsek ona talip oldular. Emre Akbaba da örnek. Sen bana daha fazla verdirerek bir yere varamazsın. Türkiye içinde neyse ama yurt dışında yapma bari. Gerçi yurt dışında onların farklı bir durumları var daha fazla söylemeyeyim.

İrfan Can Kahveci transferinde neler yaşandı? İşte yapılan teklif ve Fenerbahçe'nin teklifi

İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Mesut gibi çok değerli. Rakip takıma gitti diye değersiz olacak değil. İstedik, ben değil ama teknik ekibimiz istedi. Ama bu konuyu menajerler başlattı. Menajeri geldi bize. Ben çok farklı şeylere şahit oldum menajerlerle ilgili. Bu böyle olmaz dedim ve sevgili Göksel Başkanı aradım. 'Yazılı teklif geçin' dedi. Futbolcunun bizi istediğini biliyoruz, bize gelen bilgi bu. Ben hiç görüşmedim, tribünden gördüğüm sadece. Yazılı teklif geçtik: 4 milyon Euro + sonraki satıştan karın %50'si. Göksel Başkan bana 'Ben bir kulübün başkanıyım. Beni de anla. Sizinle aynı teklifi veren olursa size öncelik veririm' dedi. Kapattık telefonu. Sonradan teklif arttırmadık. Göksel başkan teklif vermediğimizi söyledik. Hemen aradık, bizi isteyen biri var, sevenleri ayırmayalım dedik. İştahını bozmayalım çocuğun dedik, sponsor da bulduk. Sponsoru açıklamayacağım. Bir sponsoru da reddettik 2 milyon Euro civarında ama neyse. 5,5 milyon Euro + Linnes ve satıştan %20 teklif ettik. Linnes'in maaşı, şampiyon olursak 1 milyon Euro ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak 1 milyon Euro. Son teklifimiz buydu. Karşı taraf çok mutlu oldu. Bir yönetici arkadaşımız bana 'Başkanım ben vücut dilinden anlarım bu iş bitti' dedi. Abdurrahim de 'Ben bu işten anlarım. Bitmeyecek bu iş' dedi. Ben sonradan voleybol maçına gittim Fenerbahçe ile. Eve geldim. 18:45'te Göksel Bey aradı. 'Fenerbahçe burada, Ali Koç geldi İrfan'a forma yaptırmış. Teklifleriniz arasında uçurum var dedi. 10 milyon Euro + şampiyon olursak 1 milyon euro, gruplara katılırsak 1 milyon euro, gruptan çıkarsak 1 milyon euro, sonraki satıştan %20 pay, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci. Teklif bu' dedi. Sen kendini benim yerime koy. Ne yapayım' dedi Göksel bey, ben de 'Haklısın Göksel'ciğim, çocuk ne diyor? dedim. 'Onu hallediyoruz' dedi. Transfer açıklamayan rakibimiz 7 milyon diye bonservis açıkladı. Ama fark ödemeyi 11 milyon Euro üzerinden yaptı. Toplama çıkarma yapan herkes bunu görür. Fark 7'den başlamalıydı niye 11'den başlıyor? Ben de bunu merak ediyorum. Bana değil kendi camianıza açıkla. Kendi camiaları aldırmıyor.

Soru: Hızlı başlamayan ama mutlu biten bir transfer dönemi oldu. Onyekuru ve Mohamed'in satın alma opsiyon durumlarını söyler misiniz?

İsim vermek istemem ama biz Mensah transferinde araya girmedik. Bizim üstümüze kaldı ihale ama menajerlerin yüzünden. Ben Ahmet Nur Çebi'ye de anlattım bunu. Teklif de vermedik Beşiktaş'ın masada olduğunu öğrenince. Onyekuru'da 4,3 milyon Euro satın alma opsiyonumuz var. Zorunlu değil ama istersek alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor, bizde de şüphe vardı ama çok seviyoruz. Düzgün bir insan Çok üzülerek ayrılmıştı. Adam herkesi utandırdı. Ey Onyekuru! Utandırmaya devam et.

Mostafa Mohamed de çok değerli. Vurduğu kafayı gördünüz, mücadelesini gördünüz. Mısır da ikiye ayrıldı bu transferde. O da bize gelmek istedi. Türkiye'den bir takım daha teklif yaptı. Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istemişti biz masada değildik. Öyle olsa masaya oturmazdık. Mostafa çok düzgün bir çocuk. Lakabı 'Debbabe', tank demek. Biz ondan Debbabelik istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla ilerlesin istiyoruz. Geleceğin önemli oyuncusu inşallah. Allah nazardan korusun.

Gedson Fernandes transferi, karantina ve ambulans uçak konusu

Gedson Fernandes'e biz İrfan Can Kahveci'yi alamadık diye gitmedik. Planımız dahilindeydi. Galatasaray çok saygın bir marka dünya futbolunda. Rakiplerimizi küçümsemiyorum onlar da çok değerli. Gedson İngiltere COVID kodlarına göre son karantina günündeydi. Ambulans uçak dışında İngilizler izin vermediler uçuşa. İrfan Can'ı alsak da alacaktık Gedson'u. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Bunu Fenerbahçe'ye de yapsa teşekkür ederiz. Büyükelçimiz çok sıkı bir Fenerbahçeli. Ona da teşekkür ediyoruz.

Soru: Aslan Gibi Sponsor kampanyasında son durum nedir?

Bir kere kampanyayı biz başlatmadık. Taraftarlarımız başlattı. Bir gün gece 02:00'da uyandırdılar beni. Baktım Twitter'da TT olmuş. Bu kampanyayı taraftarımız başlatmış. Bunu görünce ben de kampanya başlattım. SMS potu da kırdım ama neyse çalışıyoruz o konu için de. Geldiğimiz noktadan memnun değilim. Birisi çıktı para verdi, 'O adamın parası kirli para' denildi. Zenginlikle varlıkla övünen adam zavallı adamdır. Bir taraftarımızın verdiği 100 lira, benim verdiğimden daha değerli. Biz henüz kampanyaya başlamadık bile. Fenerbahçeli dostlarım benim 'kumbara' konusunda bana kızıyor. Kumbara lafını ben demedim, sevgili Ali Koç dedi. Hocamız çocuklar için bağış yaptıktan sonra sevgili Ali Koç da çıkıp 'Çocukların kumbarasındaki paraya talibiz' dedi. Ben Ali Koç'a laf attım. Taraftarlarımız destek olsun lütfen. En az 10 lira. SMS'i yakında çözeceğiz. Şu anda en az 50 lira yatırılabiliyor. Bugün ben başkanlığa devam ediyorsam tek sebebi taraftardır.

Soru: Taraftar ve camia transferlerden mest olmuş durumda. Sizin transfer dönemiyle ilgili görüşleriniz neler?

Performansımızdan memnun olur muyuz hiç? Biz Real Madrid'i art arda titretmiş takımız. Ne ben ne hocam memnun değiliz. Memnun olduğumuz anda biteriz. Süper Lig'de oynamak beceri değildir, yükselmeliyiz. Her transfer döneminde dayak yiyoruz. Troll hesaplar da var bununla ilgili. Biz bununla uğraşamayız. Orta saha yok diyorlar en az golü biz yiyoruz, forvet yok diyorlar en çok golü biz atıyoruz. Savunma yok diyorlar Luyindama gibi bir adam yedek bekliyor. Hocamıza, yönetimimize ve oyuncularımıza güvenelim. Biz asla Galatasaray'ı zarara uğratmayız. Ben de bugün taraftar olsam sonsuz transfer isterim ama gerçekler başka.

Transfer döneminde iyi çalıştık. Fatih Hocam'a ve scout ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli işler yaptık. Özellikle Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay kardeşlerime teşekkür ederim. Taraftarımız yönetimine güvensin.

Mesut Özil göndermesi

Bir futbolcu geliyor, 18 milyon Euro alırken bütün parasından feragat edip tuttuğum takım için 3,5 milyon Euro'ya imza atıyor. Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim.

Soru: Başkanlık döneminizde sizi en çok hangi maç sevindirdi?

Geçen sene Fenerbahçe maçında 10 dakika tek başıma oturdum. Çok mutluydum. Beni en çok mutlu eden maç ise şampiyon olduğumuz Başakşehir maçıydı. 4 gol attık ikisi sayılmadı. Sayılmayan gollerde bileklerini duvarlara vuran taraftarlarımızın videolarını gördüm. Fenerbahçe gibi değerli rakibimizi sahasında yenmek çok değerliydi yanlış anlaşılmasın ama şampiyon olduğumuz Başakşehir maçı çok değerliydi.

Geçen sezon derbi galibiyeti öncesi Fetih Suresi'nden alıntı yapması...

Güzel bir denk gelme olmuştu ama sürekli söylersek anlamını yitirebilir. İnşallah bu kez Sezar'ın 'Veni, Vidi, Vici' sözünü söylemek bize ve taraftarımıza nasip olur.

Soru: Halil ve Gedson'un sözleşmelerinin kısa olmadı çok konuşuldu. Bu sözleşmeleri uzatacak mısınız?

Halil'in mevcut kulübünün başkanı çok büyük bir profesyonel. Galatasaray gibi büyük bir takımda bir maç oynayınca dünyanın sayılı sayfalarına giriyorsunuz. Erencan da böyleydi. Erencan'ın girdiği önemli genç yetenekler listesi var. Onu bizimkiler küçük görüyor ama Eyüpspor potansiyelini gördü. Halil'i bu şekilde verdiler. Parlaması için. Fatih Terim ile görüşüp bakacağız.

Gedson ise şu anda dünya futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri. Bakalım mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Gedson'un ambulans uçakla geldiği gün karantinasının son günü. 15. günde geldi İstanbul'a. Nitekim dönüşteki testleri de negatif çıktı.

Yeni bir kampanya başlatma planınız var mı?

Dilenme gibi olmasın ama şu ana kadar topladığımız rakam ortada. Değerli bir rakibimiz de transferi için kampanya yaptı ve 4,5 civarı topladı. Şunu söyleyeyim, bizim yıllık elektrik masrafımızı bile karşılamıyor toplanan rakam.

Bir müjdeyi de açıklayayım. Stadımızın çatısına güneş panelleri koyacağız. Bir firmadan yardım alacağız. 20 milyon TL'lik yatırım olacak. Yakın zamanda açıklayacağız.

Hakem açıklaması

Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Özellikle genç hakemlerin hata yapsalar da maçlara atanmasını TFF'den istedik toplantılarda. Dünkü hakemin hatasından insanlar rahatsız oldu. Aynı hakem bizi de yakmıştı. Hakemlerimiz bu ara formsuz. Bu hakem bize 6 saniye kuralı çalan hakem. Diğer maçta 15 saniye topu tutan kaleciye bir şey veremedi. Tutarsızlık ve formsuzluk en büyük sorunumuz. Aynı maçtan sonra bir rakip takım yetkilisi '3 maçtır hakemler bizi yakıyor' dedi. Önceki 19 maçta ne oldu o zaman? Bunu demeyin. Burada kasıt aramıyorum ama aynı pozisyonda Diagne ayağını kaldırdı kırmızı çıktı, Emre Kılınç'a verilen kırmızı kartı biz hala çözemedik. 3 maç ceza geldi. Aynı pozisyona sarı kart verilmiyor aynı hakem tarafından. Farklı hakem olsa neyse ama aynı hakem. Bunu niye yapıyorsunuz? MHK Başkanı Düzgün bir insan ama bu adamı da TFF'yi de yakıyorlar. Nihat Özdemir mi diyor 'Git buna sarı ve kırmızı ver' diye. Ben inanmıyorum buna. Beraber maçlar seyrettik. Hakemlerin bu durumu MHK'yi veTFF'yi de zor durumda bırakıyor. Eğer bu hataların bir planın bir parçası olduğunu görürsem konuşmam çok farklı olur. Hakemlerin bazı takımlara karşı 'Ben buna sarıyı kırmızıyı çıkarırsam daha adil gözükürüm' çabası var. Herkese karşı adil olsunlar.

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