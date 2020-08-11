Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den harcama limiti, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray, Sixt şirketiyle 2 yıllık forma göğüs sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray, bu anlaşmayla 2 sezon için KDV hariç toplam 58 milyon TL kazanacak.

Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısındaki açıklamalar şu şekilde:

Anlaşmada ek bir ödeme olacak mı?

Mustafa Cengiz: Ağanın eli tutulmaz. Biz onları destekleyeceğiz onlar da bizi destekleyecek.

Belhanda ve Feghouli ayrılacak mı?

Transfer bitmez arkadaşlar. 4 Ağustos'ta başladı 4 Eylül'de bitecek. Taraftarımız sürekli açıklamalar için baskı yapıyor. 4 Ekim'e kadar 2 ay var. Limitler içerisinde kurallara ve yasalara uygun olarak çıkarlarımız doğrultusunda her tür transferi yaparız. Gerek satış gerek alış olarak. Önceliğimiz sportif ve mali olarak camianın çıkarları.

Kulüpler Birliği ve TFF toplantısında neler yaşandı? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiğini duyduk. Neden Galatasaray limti arttırımına karşı çıktı?

Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobanda bir hız limiti var. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha az süre yanmasını isteyebilirsiniz ama hız limitini değiştiremezsiniz. Ben bu limite uymam, bunu aşarım cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz zaman olmaz. Kurallara uymazsanız anarşi olur. Kasımpaşa'nın limitinde hata olmuş bunu düzeltelim, Fenerbahçe'nin başvurusunu gelecek yıl bakalım. Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz. Bize rahatsınız diyorlar. O rakam bizim bütçemiz. Harcayabileceğimiz 50 milyon TL var. Onu da saçamam. Futbolculara milyon euro ödeyecek halim yok. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyemezsiniz. Gelecek yıl da bizim bu duruma düşeceğimizi söylüyorlar. Olabilir. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir.

MERT HAKAN YANDAŞ GÖNDERMESİ

Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz. Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Suç işlemişseniz ceza alırsınız. Biz yapsaydın ceza alırdık buna eminim. Pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan, yüzü kızaranlar olur. Polemik yaratmak istemiyorum. Futbolcularla ilgili polemik yaratmak istemiyorum. Hepsinin yolu açık olsun.

Abdurrahim Albayrak: Ben bugüne kadar yıllardır sizinle birlikteyim. Söz verip de yerine getirmediğim bir şey yoktur. Bu konuda elimde çok yazılar var ama vermeyeceğim. Vermem de. Doktorlara dahi gidip Galatasaray forması giyersen Rolex saat alırım diyenler bugün böyle konuşuyor.

"FUTBOLCULAR ÖNCE GALATASARAY'A GELİR"

Bir rakibimiz 'Biz bir futbolcuyu istersek alırız' diyor. Size samimiyetle söylüyorum bunu. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir.

ARDA TURAN TRANSFERİ NASIL OLDU?

Ben soyunma odasına girmem. İşi ehline bırakırım. Scout araştırır, teknik heyete gelir. Teknik heyet bize başvurur. 10-15 oyuncu. Öncelik sıralar. Biz bu öncelikleri mali duruma göre bakar ve almaya çalışırız. Arda Turan olayında devre arasında bana resmi olarak bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım o dönemde. İş usulüne uygun değildi yani. Bu transfer döneminde de hocamız bizden Arda'yı resmi olarak istedi. Arda da sağ olsun boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de en düşük maaşı verdik.

Abdurrahim Albayrak: 'Arda'ya 'Şimdi seni sevenleri sevindirme zamanı. Seni sevmeyenler başarısız olmanı bekliyorlar' dedim. O da çok kararlı. Başarılı olacak inşallah.

4 FUTBOLCU BİZİ ÇOK YORUYOR

Bir şeye çok üzgünüm. Bütün oyuncularımız gerekli indirime ve feragat kağıtlarına imza attı. 4 oyuncu atmadı. Hukuk içinde saygı duyuyorum ama üzüldüğümü saklayamayacağım.

SERİ, LEMİNA, FALCAO KONULARI

Lemina sağ olsun bize hizmet verdi. Teknik ekibimizin planları içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz. Falcao da devam edecek öyle görünüyor. İndirim yaptı maaşında. Seri ve Lemina, indirim konusunda Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk adım atan oyuncularımız oldular.

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