Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması! 'Hayaller Van Persie...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair merak edilen konular hakkında GS TV'de açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Cengiz, açıklamalar öncesi Fatih Terim'i stada davet ederken, ikili Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Ardından Mustafa Cengiz'den gündem belirleyecek açıklamalar geldi.

TERİM, 'DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." demişti.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Takımımız iyi gidiyor Allah bozmasın. 3-5 gündür kaos yaratma, yanlış hedefler, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bana göre haksız. Bizim göreve gelmemiz bu ayın 22'sinde üç yılı dolduracak. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Süreci yakalamaktır. Göreve başladığımızda kulüpte genel durum kötüydü. 157 milyon Euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu yasak. 25'inde devraldık, 3 iş günü içinde 32 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Yoksa yasak uygulanacaktı. Bunları hallettik. Basketbolda da yasağımız vardı bunu da kaldırdık. Basketbol ve voleybolda toplam borç 80 milyondu bunu da hallettik. Derneğin parasını ne yaptınız diye soranlar var. Bizim faiz alacak halimiz yok. Kredi kullandık. Kredinin faizini ödemeye mecburuz.

''MILAN VE PSG BİZİM YOLUMUZU İZLEDİ''

Bize çok haksız eleştiriler oldu. Durum bu şekildeydi. Başımızda UEFA vardı. Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor. Disipline ilk gittiğimizde bize 4 ay müsaade verin dedik. Orada 2+1 yıl yasak vardı önlerinde. Onlar projeye önem veriyor. Türkiye'de böyle değil. Benim adım şu dersin, inanmazlar. Onlar inanıyorlar. Bize 4 ay verdiler. Bunun sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturan tecrübeli insanlara biz bunları anlattık. UEFA tarihinde ilk defa bir kulübe uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG bizim yolumuzu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk kendimizi. Yönetici arkadaşlarımız yardımcı oldular.

''ÇOK SERTLEŞTİK BİRBİRİMİZE KARŞI''

İlk gittiğimizde 'Size avukat lazım' dediler. Biz bu şekilde gittik savunduk kendimizi. 6 milyon Euro cezayla yasaklardan kurtulduk. Bu cezayı da ödedik. Sonra bu kurulun üst kurulu olaya dahil oldu. Sayfalarca yazışma yaptık. Çok sertleştik birbirimize karşı. İstese o komitenin bize doğrudan ceza verme hakkı var. Onlar bunu yapmadı, ceza verilmesi için disiplin komitesine sevk ettiler. Biz CAS'a gittik. CAS'a gitmeyin dediler. CAS'ta bir büyük Avrupa kulübünün avukatlara verdiği para 2,5 milyon Euro idi. Biz o davayı he usulden hem esastan kazandık. Buna toplam 35 bin İsviçre Frangı ödedik. O dava 4 ay sürdü.

''KİMSE BANA ACIMASIN, BEN YALNIZIM''

Allah'a şükür dönüşümüzde iki yıl üst üste şampiyon olduk. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. 10 yıl sonra ilk defa kara geçtik. Borçları ödenebilir hale getirdik. Bunları neden anlatıyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Arkadaşlarım da öyle. Ama ben ve arkadaşlarım bu kadar haksız eleştiriden bıktı. Bu kadar ağır saldırı görmedik biz. Hepsi bıkmış durumda. Hepimizin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın. Ben yalnızım. Şikayet etmiyorum. Mücadeleme devam edeceğim tükenene kadar.

''BÖYLE DEVAM EDERSE KULÜBÜ YÖNETECEK İNSAN BULAMAZSINIZ''

Benden sonra gelecek yönetimler için konuşayım. Bu eleştiriler devam ederse bu kulübü yönetecek insan bulamazsınız. Süper Lig kolay değil. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz iki yıl şampiyon olduk. Her sezon şampiyon olamayabilirsiniz ama durumumuz bu.

''HOCAMIZ İLE AZ ÖNCE KONUŞTUK''

Kazanmak istiyoruz. Değerli bir rakiple oynayacağız. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek futbolcularımız ellerinden geleni yapacak. Son haftalarda haksız kayıplar yaşadık. Tek kale oynadığımız maçlarda kayıplar oldu. Hepsini hakemlere bağlamak istemiyorum ama umulmayan kayıplar oldu. Kayseri maçında son saniyede gol yedik. Tek şut tek gol. Takımımız şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli oyuncularımız var. Bütün oyuncularımız çok değerli. Gençlerin verdiği mücadele çok güzel. Sağ olsun hocamızın gençlere verdiği değer çok güzel. Keşke kupa maçında Kerem'in kaçırdığı penaltıyı ben kaçırsaydım. Hocamız ile de konuştuk az önce o da çok üzülmüş. Bütün oyuncularımıza değer veriyoruz. Kerem üzülmesin. Derbide kıran kırana oynayacağız. Hak eden kazansın. Biz kazanmak istiyoruz.

''KORKMAYIN, ADAY DEĞİLİM''

Dün TFF'de sıkıştırdım kimse söylemedi limitleri. Gerçek limitler ne? Toplam 44 milyon Euro ödemişiz. 68 oyuncu göndermişiz. 62.8 milyon Euro kazanmışız. 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olurdu. 18 transferi bir kulübümüz aldı. Gönderdikleri de oldu. Bizim bütün hesaplarımız açık. Yalan dolan yok. Bizans yok, arkadan dolanıp puan almak yok. Her şey açık. Taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı taraftar. Onlar sorguluyor biz de cevap veriyoruz. Ben de onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsak 100 milyon Euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Bu düzenin 3 yıla daha ihtiyacı var. Korkmayın aday değilim.

Bizim sonraki yönetime öyle bir kulüp bırakmamız lazım ki oradan sıçrama yapmalı. Bütün konular birbirine bağlı. Ben gelip 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euro borçlarını TL'ye çevirdim. Bunu ilk ben söyledim. 5 yıl yapılandırma yaptık. 1. yıl bitti, şimdi 10+4'tü 7+2'ye döndü. Şimdi diyorlar ki neden yapılandırma yaptın. Sizin için yaptım. Ben ömrümün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Diyelim sağlıklıyım. Sosyal medyada hashtag açılıyor. 'Ya transfer ya istifa' 200 dolar ver sen de yaparsın diyorlar. Bu ne demektir. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerlileri.

''HAYALLER VAN PERSIE, GERÇEKLER TAM TERSİ''

Biraz önce Fatih Hocaylaydık bir saattir. Gece erken uyudum ben. Hoca'yı gönderecekmişim. ultrAslan'ı ben yönetiyormuşum. ultrAslan benim aleyhime 'Ya transfer ya istifa' açıklaması yapmış. Sonradan bir açıklama daha yapmışlar İrfan için görüşme diye. Bize kahve fincanı göndermesi yapan adamla görüşmeyin dediler. Ben o sözcükten sonra görüştüm Göksel Bey ile. Görüşemezsiniz denmesinden sonra görüştüm. O açıklamayla benim alakam yok. Bunu yaptırsam neden görüşeyim Göksek Gümüşdağ ile.

Göksel de açıklamış ne konutuysak. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Hepsini konuşunca rakam 38 milyon Euro oluyor. Şimdi detay veya isim vermeyeyim görüşme halindeyiz. Pazarlık devam ediyor.

TFF'de limitler açıklanmış, 499 milyon TL limitimiz var. Bu kadar limit varken neden transfer yapmıyorsunuz deniliyor. Bu limit bütün kulübün limitleri. Herkesin maaşı var. TFF'de verin gerçek limitlerinizi dedim. Mahrem veremeyiz dediler. 21 kulüp içinde artıda olan iki kulüp var. Biri biziz biri de Trabzonspor. Ben açıklıyorum şu anda 9.8 milyon TL limitim var. Kur yenilendi. Limiti yükseltin dedim ama kabul etmediler.

''HOCAMIZIN SÖYLEDİĞİ İSİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR''

Ey taraftarımız hashtag açacaksanız harcama limitini günlük kurdan deil önceki gibi 8 TL'den yapın diye açın. Öyle olursa bizim limitimiz 26 milyon Euro'ya çıkıyor. Durum bu. Artı gelir elde etmezsem bunu yapamam. Ben diğer kulüplerinin yaptığı gibi yazarım gelecek aya çeki, hepsini alırım. Buna engel olacak bir güç yok. Sonra da çeker giderim. Ama beni öldürseniz bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Beceriksizsem de bunu yapmam. Hocamızla da konuştuk. Kendisi de 'Olursa olur başkanım, olmazsa bu kadroyla da şampiyonluğa gideriz.' dedi. Ama bu isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

''NEDEN YALNIZ HİSSETTİĞİNİ SORDUM...''

Hocamla görüşemiyoruz yoğun trafikten. Lig var kupa maçları var. Neden yalnız hissettiğini sordum. 'Sinirlendim' dedi. Karagümrük maçıyla ilgili bir şeyler var. Hocamdan bu yaşta Allah bu sinerjiyi eksiltmesin. Saha kenarında çıldırıyor, tribünde çıldırıyor. Hocama hak veriyorum ben. Bazen hak vermediğimiz oluyor. Sonra iki medeni insan gibi konuşuyoruz. Hocamız anlaşılabilir, konuşulabilir bir insan. Bir saattir konuşuyoruz, bu toplantı olmasa daha da konuşurduk.

''HOCAMDAN ÇEKİNMEM, O DA BENDEN ÇEKİNMEZ''

Kavgalıydık barıştık diye bir durum yok. Fatih Hocamla olan bir kavgamı medya önünde tartışmam. Hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem. O da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız. Onun bahsettiği şeyler çok başka. Sorun yok. İnsanlar çekirdek aldıysa seyretmek için o çekirdekleri başka zaman kullansınlar.

''İRFAN CAN VE VISCA ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR''

Hocam dünya futbolunda değerli bir isim. Bu oyuncular için takımları havalara girdiler. Sanki hepsi İrfan Can Kahveci oldu başımıza. Hepsi değerli oyuncular. Onyekuru da Mohamed da Visca da. Gelişmeler var. Görüşmeler var. Bizim takımımız bu kadroyla şampiyonluğa oynar. Hocamızın ve bizim hedefimiz uzun vadeli bir takım oluşturmak. İrfan Can ve Visca çok değerli oyuncular. Göksel Başkanın verdiği rakamdan daha fazlasını da hak ederler. Ama bizim önce kaynak yaratmamız lazım. Kulübün geleceğini harcayamam. Biraz bekleyelim.

''HOCAMIZ YOLUNU BULUYOR, ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTTI''

Ben iyi bir taraftarım. Fanatik sayılmam. Ömrüm Galatasaray ile geçti. En koma halimde bir Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık. İş öyle bir hale geldi ki bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz şampiyonluktan değerli hale geldi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Savunmacımız yokken en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsata gebe olur. Hocamız yolunu buluyor. Şapkadan tavşan çıkardı mesela Taylan ile. Biz de inşallah şapkadan fil çıkarırız.

''TRANSFER YAPAMAZSAK İSTİFA...''

Rakip takım 18 transfer yaptı biz battık. Bunu düşünmeyelim. Başkanı cebinden ödüyor. Bizim bin taraftarımızın verdiği birer liradan oluşan bin lira. Benim cebimden vereceğim bin liradan değerlidir. Galatasaray oligark takımı değildir. Biz hiç transfer yapamayabiliriz. Transfer yapamazsak istifa... Benim için istifa en kolayı ama aradan bir süre geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa ben buna dayanamam.

Ben seçim için çok uğraştım. İstanbul yanıt veremedi Ankara'ya gittim. İzin vermediler. Siyasi partilere nasıl veriyorsunuz dedim. Partiler yapmazsa hazine yardımı alamaz, kapanabilirler dedi. Size verirsek diğer bütün derneklere vermek zorundayız dediler. Her kısıtlama azalttığında denedim ama izin vermediler. Ben seçimden neden kaçayım. Enayi miyim? 2525 kişi bana oy vermiş. Bu oylar namustur. Onların ricasıyla seçime giderim. Ben seçime girer miyim bilemiyorum.

''LİMİTİ AŞANLARA NE CEZA VERİLDİ? PUAN SİME CEZASI VARDI, SES YOK''

Transfer için bir arkadaşımızın sponsorluk girişimi var. Onun desteğiyle bir şeyler yapabiliriz. Limitimiz 1 milyon Euro şu anda. Limiti aşanlara ne ceza verildi? Puan silme cezası vardı ne oldu? Aşanlar oldu. Aşanlar yanımızda otururken TFF'ye soruyorum. Ses yok, görüntü var.

''ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM AMA İYİ BİR ADAY GÖRMEZSEM ADAY OLABİLİRİM''

Başkan adayı olmayı düşünmüyorum ama henüz karar vermiş değilim. Ben hasta bir Galatasaray taraftarıyım. En büyük hayalim maç seyretmek. Evde seyredemiyorum. Hanım kızıyor bana. 2 haftada bir stada gidebiliyorum orada deşarj oluyorum. Stadımızda locamız var. Bu zevkten mahrum kaldım başkanlığımda. Hakeme bir şey diyemiyorum. Gol oluyor sevinemiyorum. Sfenks gibi oturuyorum. gol yiyoruz tık yok. Yanımda başkanlar oluyor. Bir insanın kalitesini öğrenmek için başkan olun diğer başkanları izleyin. Real Madrid ve PSG başkanlarına hayran kaldım. Adamlardan 6 yedik. Bacağını oynatmadı. Ben iyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, özür dilerim adaylardan hepsi iyi Galatasaraylı; kendimce yeterli görmezsen aday olabilirim. Doktorlarıma ve aileme bakarsam aday olmam. Kendime eziyet etme duyguma yenilirsem aday olabilirim.

Genç futbolcularımıza sosyal medyada destek olalım. Taraftar olmayınca yuhalama bitti, Twitter başladı. Yönetici arkadaşlarıma rica ediyorum tweet atmamaları için. Ben kullanmıyorum. Sırf sahte hesapları engellemek için hesap açtık. Futbolcularımıza destek olalım. Hepsi temiz oyuncular. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlerimiz girdikçe mutlu oluyorum. Biz yabancı düşmanı değiliz. Hocama da dedim, 'Sen 14 yaptın 16'ya çıkardılar'.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KONUSU NE OLACAK?

Ben iş alan da oldum işveren de. Sizlerin kurumunuzla bir sözleşmeniz var. Opsiyon tek taraflı uzatılır. Patronunuz gidip SGK'ya vermiş sözleşmeyi uzatmış. Siz daha iyi bir iş bulma düşüncesindesiniz. Biz ayartmadık oyuncuyu. Kararda bu var. Bunun üzerine 'Siz sözleşmeyi tek taraflı uzattıysanız ben de tek taraflı feshediyorum.' FIFA bu konuda çok net. Oyuncunun rızası olmadan ceza veremezsiniz. FIFA oyuncunun yanında olur. UÇK'dan diğer kulüpler de rahatsız. Verdikleri 1.2 milyon Euro Erciyesspor'a ödenen bonservis. Verdikleri 6 maç ceza da oynamadığı maçlarmış. Böyle şey olur mu?

FALCAO TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Falcao için stada 60 bin kişi geldi. İstanbul tarihinin en büyük toplantısıydı. Falcao çok değerli bir oyuncu ama sakatlıktan kurtulamadı. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Gelme nedenlerinden biri taraftarımızdı. Monaco 8 milyon Euro verdi. Falcao gelirken 'Ben gol anonsunda ismimin söylenmesinden sonra sessiz kalınmasını istemiyorum' dedi. Monaco da şaşkın sakatlığıyla ilgili. Buraya geldiğinde iyiydi ama hazır değildi. Şimdi İspanya'ya gitti tedavi oluyor. Falcao düzelecek ve gelecek. Ama kendisi gelir se 'Beni şu kulüp istiyor, gitmek istiyorum' derse gidebilir. Kendisine Güney Amerika'dan ve Araplardan teklif geldi ama gitmedi.

''GIDIKLAMA ŞEKLİNDE ŞEYLER VAR AMA RESMİ BİR TEKLİF VAR''

Avrupa futbolunda piyasa çok daraldı. Biraz İngiltere'de ve İtalya'da hareketlilik var. İspanya çok daraldı, Barcelona çok daraldı. Gıdıklama şeklinde şeyler var ama resmi bir teklif var.

''33 SENE KALAYIM, HEPSİNDE FATİH TERİM İLE DEVAM EDERİM''

Fatih Terim ile sözleşmeyi biz 2+3 yaptık. Sezon sonu bitmiyor. Opsiyon devam ediyor. Biz bu mukaveleyi beraber yaptık. Otomatik kalkan veya biten bir mukavele yok. O andaki adrenalinle bunu söyledi. Buna saygı duyarım. Kavgada yumruk saymam. Ben hocamla devam etmek isterim. 33 sene kalayım, hepsinde onunla devam ederim. Hocamızın kulübümüze yaptığını inkar eder çarpılır. Yönetim süremiz bu sezon sonu bittiği için bu şekilde olmasını istedik. Bizden sonra başka bir yönetim gelip iptal ederse biter sözleşme.

