Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Emre Kılınç yorumu: 'Söz tutma...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Emre Kılınç için Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte katıldı.

Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi... 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Emre Kılınç'ın transferini bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz; sevgi parayla ölçülmez." ifadesini kullanırken, bir diğer başkan yardımcısı Kaan Kançal da "Önce karakter olarak çok iyi bir insanı Galatasaray camiasına kazandırdığımızı daha sonra da iyi bir futbolcu kazandırdığımızı düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



- Emre Kılınç: "Galatasaray'ın futbolcusu olmak büyük bir onur ve gurur"



Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olduğu için büyük bir onur duyduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Başta başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur, tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."