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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse..."
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Futbol
Serhan TÜRK (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse..."

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse..."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması kararı sonrası Türkiye’den de Galatasaray’ın dahil olacağı iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Avrupa Süper Ligi açıklaması Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse...

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

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Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Avrupa Süper Ligi açıklaması Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse...

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