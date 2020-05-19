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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı!

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Galatasaray, mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından, dün ameliyat edilen Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.

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