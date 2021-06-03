Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Yabancı sınırının ertelenmesini istiyoruz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de canlı yayınlanan basın lansmanına uzaktan görüntülü bağlanarak sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Riva'da devam eden TFF ve Kulüpler Birliği toplantısına ara vererek kulüp televizyonuna bağlanan Mustafa Cengiz, harcama limitleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığının altını çizdi ve yeni açıklanan yabancı kuralının ertelenmesini talep ettiklerini söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

Bu lansmada direkt katılmak istiyordum ama online katılabildim. Bu lansman çok önemli. Pandeminin yarattığı zorluklar içerisinde sivil toplum oluşumlarının yeni alternatifler bulmaları gerekti. Ekonomiye katkı için çok büyük bir fırsat. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir gelir projeksiyonu var. İnşallah diğer kulüplerimiz de bunu yapar. Galatasaray olarak en önde gidenin biz olmamızı isterim. Ben bir taraftarım. Buradaki toplantımı yarım bıraktım. Çok önemli işlerim var. TFF'de sınırlamalarla ilgili problemler var. Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde, 370 milyon ama bu brüt. Bizim futbolcu giderleri ve teknik giderler olmadan açıkta değiliz ama bunlar olunca tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Limitlerin yeniden düzenlenmesini ve dün gece açıklanan yabancı kararının ertelenmesini istiyoruz.

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