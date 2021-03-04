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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü! Çok sert sözler...
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Futbol
Serhan Türk - DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü! Çok sert sözler...

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü! Çok sert sözler...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün TFF'nin Riva'daki tesislerinde katıldığı bir toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Cengiz çıkışta sert ifadeler kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) giderek, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" dedi.

Sarı-kırmızılı camia MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Yaklaşık 1 saat içeride kalan Mustafa Cengiz’in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri’nden ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ: BU DÜZENİ KURANLAR RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) görüşmeyle ilgili bilgiler veren Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü Çok sert sözler...

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