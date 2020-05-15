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Futbol
Ali Naci Küçük
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
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Geçtiğimiz hafta beyninden 10 saatlik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nden 13.00'te taburcu oldu.

Geçtiğimiz hafta beyninden 10 saatlik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu oldu.

Basın mensuplarına konuşan Cengiz, "Her şey kontrol altında." dedi. Abdurrahim Albayrak ise "Başkanımız sürekli 'Galatasaray' dedi. En ufak sorunları bile çözdü. Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti." açıklamasını yaptı

Mustafa Cengiz'in doktoru Uğur Türe de, "Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Durumu gayet iyi." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ameliyat sonrası kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınlamıştı.

Cengiz'in açıklamaları şöyleydi;

Değerli kamuoyu,

07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.

Saygılarımla,

Mustafa Cengiz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

 

 

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

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