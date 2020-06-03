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Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu oldu.

Mustafa Cengiz, taburcu olduktan sonra ''İyiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibi iyiyim. Sabahtan yatsı namazına kadar dualarla bana destek olan taraftarımıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY'IN BAŞINA DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE GEÇECEKTİR''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in doktoru Dursun Buğra ise ''Mustafa Cengiz zorlu bir süreçten geçti. Art arda iki müdahale yapıldı. Bugün sağlıklı şekilde evine uğurladık. Bizim için de, camia için de, kendisi için de mutluluk. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra da Galatasaray'ın başına daha iyi bir şekilde geçecektir. Tıbbi olarak daha fazla bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Kendisine sağlık diliyoruz.'' şeklinde konuştu.

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