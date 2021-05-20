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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu akşamı hastanede geçirecek!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, doktorlarının kararı üzerine bu geceyi tedavi için gittiği hastanede kontrol altında geçirecek.
Spor Arena - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, doktorlarının kararı üzerine bu geceyi Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi ile geçirecek.
Cengiz, yarın doktorların tetkikleri sonrasında onayları olursa hastaneden ayrılıp direk saat 14:30’daki basın toplantısına katılacak.