MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu akşamı hastanede geçirecek!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu akşamı hastanede geçirecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu akşamı hastanede geçirecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu akşamı hastanede geçirecek!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, doktorlarının kararı üzerine bu geceyi tedavi için gittiği hastanede kontrol altında geçirecek.

Spor Arena - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, doktorlarının kararı üzerine bu geceyi Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi ile geçirecek.

Cengiz, yarın doktorların tetkikleri sonrasında onayları olursa hastaneden ayrılıp direk saat 14:30’daki basın toplantısına katılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi